Mail.ru Group внедряет оплату рекламы криптовалютой

Так же, в компании отмечают, что оплата, как в Bitcoin (BTC), так и в Bitcoin Cash (BCC) возможна на рекламной платформе myTarget, причем оплата проводится за рекламу на проектах Mail.Ru Group, а так же площадках множественной партнерской сети. Все владельцы приложений и площадок, участвующих в сети, могут реально рассчитывать на ближайшее будущее получение дохода в криптовалюте.Компанией активно используется система BitPay для обработки биткойн платежей. Полные расчеты в криптовалюте проходят посредством собственного международного проекта компании - My.com.Дмитрий Сергеев, первый зам генерального директора Mail.Ru Group уточняет, что на этапах создания и последующего успешного развития бизнес - экосистем, как стартовая площадка, будет использоваться платформа myTarget. Она будет работать и с другими разработками, являющимися продуктами Mail.Ru Group, включающими в свой состав ведущие игровые проекты.