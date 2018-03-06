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Mail.ru Group внедряет оплату рекламы криптовалютой

Разработчиками Mail.Ru Group, успешно реализована возможность расплачиваться криптовалой за размещение информационных материалов рекламно характера. Доступные проекты, где можно размещать указанный контент – это непосредственное Mail.Ru, а так же известные сети социального направления - «ВКонтакте» и «Одноклассники». Источником информации является пресс - релиз от самой компании.

Так же, в компании отмечают, что оплата, как в Bitcoin (BTC), так и в Bitcoin Cash (BCC) возможна на рекламной платформе myTarget, причем оплата проводится за рекламу на проектах Mail.Ru Group, а так же площадках множественной партнерской сети. Все владельцы приложений и площадок, участвующих в сети, могут реально рассчитывать на ближайшее будущее получение дохода в криптовалюте.
Mail.ru Group внедряет оплату рекламы криптовалютой


Компанией активно используется система BitPay для обработки биткойн платежей. Полные расчеты в криптовалюте проходят посредством собственного международного проекта компании - My.com.

Дмитрий Сергеев, первый зам генерального директора Mail.Ru Group уточняет, что на этапах создания и последующего успешного развития бизнес - экосистем, как стартовая площадка, будет использоваться платформа myTarget. Она будет работать и с другими разработками, являющимися продуктами Mail.Ru Group, включающими в свой состав ведущие игровые проекты.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:50
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