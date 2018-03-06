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Ученые раскрыли происхождение странной формы кометы Чурюмов-Герасименко

Комета Чурюмов-Герасименко, состоящая из двух частей, возможно образовалась после катастрофического столкновения более крупных тел. Такие столкновения имели место на более поздней стадии нашей Солнечной системы, что говорит о том, что комета может быть намного моложе, чем предполагалось ранее.

Ученые раскрыли происхождение странной формы кометы Чурюмов-Герасименко


Это показано с помощью компьютерного моделирования международной исследовательской группой при участии Бернского университета.

В компьютерном моделировании исследовательская группа Бернского университета воспроизвела то, что произошло после мощного столкновения двух больших ядер кометы. «Расчеты показали, что значительная часть материала накапливается во многих более мелких телах», - объясняет Мартин Ютци из Центра пространства и обитаемости (CSH) в Бернском университете.

Недавно созданные объекты имеют разные размеры и формы, среди которых много вытянутых тел. Некоторые из них состоят из двух частей, как и комета 67P / Чурюмов-Герасименко, которую Бернский университет подробно изучил с помощью бернского масс-спектрометра РОСИНА на космический корабле «Rosetta» NASA.

«Мы были удивлены, что при таких катастрофических столкновениях лишь небольшая часть материала значительно сжимается и нагревается», - говорит Мартин Ютци. Более того, этот материал затем выбрасывается и вряд ли способствует образованию более мелких тел, образующих новое поколение кометных ядер. На стороне кометы, противоположной точке удара, летучие вещества могут выдерживать даже сильные столкновения. Вот почему новое поколение комет по-прежнему обладает низкой плотностью и богато летучими веществами, которые также были обнаружены на комете Чурюмов-Герасименко.

Поэтому уткообразная комета, возможно, возникла после сильного, позднего столкновения и не обязательно должна происходить из ранней фазы образования Солнечной системы, как неоднократно заявлялось.Такие столкновения могли иметь место относительно поздно в жизни Солнечной системы. Об этом сообщается в журнале Nature.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 19:20
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