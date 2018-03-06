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Брежнева публично обнажила бёдра

Вера Брежнева недавно показалась на мероприятии в очень откровенном платье. У певицы был наряд, открывающий её бёдра.

Брежнева публично обнажила бёдра

Певица продемонстрировала свой образ в рамках Instagram. Снимок в течение двадцати одного часа сумел собрать около 132 отметок «Мне нравится». Часть фанатов в восторге от такой откровенной демонстрации бёдер, отметив, что Вера показала «секс». По их мнению, такая демонстрация красивых ног выглядит совсем не пошло, а даже наоборот представляется интересным и культурным.

Фолловеры сожалеют, что сверху наряд был полностью закрыт. Фанаты считают, что если бы певица хоть немного показала грудь, то образ был бы ещё ярче. Нашлись и те юзеры, которые раскритиковалb новый образ Веры. Некоторые посчитали, что Брежнева слишком худая в таком платье. Многие поклонники удивились, почему исполнительница песен на фото с открытым ртом. По их мнению, фотограф сделал снимок не вовремя, когда артистка, скорей всего, с кем-то разговаривала.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:10
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