Бывший избранник Лены Хроминой сделал себе татуировку с ее изображением

Теперь на теле у парня навсегда останется изображение эффектной участницы, с которой он несколько лет был счастлив и даже мечтал сыграть свадьбу.Совсем недавно Хромина собственноручно устроила вокруг себя ажиотаж в контексте отношений с бывшим бойфрендом. Участница скандальной телестройки рассказала в беседе с экспертом-полиграфологом, что не только поддерживает связь с бывшим, но даже полтора месяца назад переспала с ним, находясь на тот момент в стане участников «Дома-2».Саймон Марданшин, разумеется, был недоволен сложившейся ситуацией, а потому поставил избраннице ультиматум: либо она прекратит общение с Михаилом, или же он поставит точку в их отношениях. Однако Хромина так и не смогла сказать «нет» мужчине, за которого планировала выйти замуж.Кроме того, она назвала прошлого бойфренда родным человеком и подчеркнула, что он никогда не перестанет являться для нее таким. Вдобавок, мама Михаила воспитывает собаку Лены, а сам парень предлагает купить ей автомобиль, лишь бы девушка вернулась к нему.На днях выяснилось, что на руке у Михаила изображен огромный портрет участницы телестройки. По всей видимости, татуировку с Хроминой он сделал в прошлом году, так как на снимках сделанных в 2016 году рука парня была абсолютно чиста.