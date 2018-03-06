Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты

Тридцатисемилетняя Маша Малиновская на протяжении длительного времени не виделась со своими близкими и родными людьми. Звезда впервые за долгое время в рамках телешоу встретилась и пообщалась с ними. Малиновская поведала касательно причин развода, а также, почему ей в данное время трудно растить своего ребенка. По словам телеведущей, у неё сейчас финансовые проблемы, так как нигде не работает. Отечественная модель призналась, что принимает запрещенные препараты, однако какие именно она сохранила это в тайне.Также недавно Малиновская перенесла ряд хирургических вмешательств, которые обошлись знаменитости свыше двухсот тысяч рублей. Звезда призналась, что недуг мог поставить крест на её благополучии и здоровье, однако всё обошлось.