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Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты

Маша Малиновская, являющаяся российской телеведущей, поведала подробности своей жизни. Знаменитость призналась, что принимает запрещенные препараты.

Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты

Тридцатисемилетняя Маша Малиновская на протяжении длительного времени не виделась со своими близкими и родными людьми. Звезда впервые за долгое время в рамках телешоу встретилась и пообщалась с ними. Малиновская поведала касательно причин развода, а также, почему ей в данное время трудно растить своего ребенка. По словам телеведущей, у неё сейчас финансовые проблемы, так как нигде не работает. Отечественная модель призналась, что принимает запрещенные препараты, однако какие именно она сохранила это в тайне.

Также недавно Малиновская перенесла ряд хирургических вмешательств, которые обошлись знаменитости свыше двухсот тысяч рублей. Звезда призналась, что недуг мог поставить крест на её благополучии и здоровье, однако всё обошлось.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:40
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