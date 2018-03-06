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Исследования оптической иллюзии представили образ восприятия мира

Согласно исследованиям нейробиолога Альбертского университета Кайла Мэтьюсона, около половины людей не различают ни утку, ни кролика на используемом в экмперименте изображении с первого взгляда. Восприятие проясняется тогда, когда кто-нибудь просит исследуемых представить себе, что утка ест кролика.
Исследования оптической иллюзии представили образ восприятия мира


«Ваш мозг классифицирует масштаб и видит более обширную картину, когда изображения преподнесены в контексте друг друга», – сказал Мэтьюсон, доцент кафедры психологии.

Ученые доказали, что контекст имеет решающее значение. Исследование показывает, что изображение, на котором утка ест кролика, предоставляет мозгу контекст, необходимый для различения двух одинаковых образов.

«Исследование также демонстрирует, что человек может контролировать способ интерпретации информации мозгом с помощью всего нескольких слов или изображений, – пояснил Мэтьюсон. – Мы все должны помнить об этом, когда, к примеру, читаем новости, ведь часто интерпретируем и понимаем информацию так, как хотим».

Исследование «Duck Eats Rabbit: Exactly Which Type of Relational Phrase Can Disambiguate the Perception of Identical Side by Side Ambiguous Figures?» опубликовано в Perception.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 17:38
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