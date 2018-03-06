LADA Vesta получила новые системыбезопасности и комфорта

Версия седана LADA Vesta 2018, оснащаемая 1,8 – литровым мотором, получила тормоза и центральный подлокотник с боксом. Вариация Comfort и последующие все комплектации оснащаются круиз-контролем, функцией ограничения скорости, мультифункциональным рулём, трёхуровневым подогревом сидений переднего ряда. Россияне могут в начальной комплектации приобрести LADA Vesta за 569 900 рублей.Транспортное средство LADA Vesta 2018 продемонстрировало в феврале рекордные продажи, которые составили 8 456 авто. Это на 65,8 процента больше в сравнении с аналогичным периодом прошедшего года. Флагманский седан известной марки LADA является самым востребованным авто у россиян в модельном ряду бренда.