Фолловеры назвали Волочкову «бабкой»

Причиной этому послужила публикация, которую Волочкова разместила в своём Instagram. Анастасия решила обнародовать раритетный снимок, сделанный в Большом театре во время балета «Жизель». Некоторые фолловеры сказали, что балерина с годами не выглядит хуже, а только, как хорошее выстоянное вино, стала ещё лучше. В основном поклонники приняли решение выплескивать на танцовщицу весь свой негатив.Один из фанатов обозвал балерину «бабкой». Некоторые спросили у Анастасии, не пора ли задуматься касательно новых высот, а не играть на своей прошлой славе. Снимок в течение пяти часов сумел собрать около 4 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 230 комментариев.