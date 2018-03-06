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Фолловеры назвали Волочкову «бабкой»

Анастасия Волочкова, являющаяся знаменитой балериной, у своих фолловеров на особом счету. Подписчики то скопом критикуют танцовщицу, то массово заваливают лестными комментариями. Однако в этот раз знаменитость заслужила от поклонников прозвище «бабка».

Фолловеры назвали Волочкову «бабкой»

Причиной этому послужила публикация, которую Волочкова разместила в своём Instagram. Анастасия решила обнародовать раритетный снимок, сделанный в Большом театре во время балета «Жизель». Некоторые фолловеры сказали, что балерина с годами не выглядит хуже, а только, как хорошее выстоянное вино, стала ещё лучше. В основном поклонники приняли решение выплескивать на танцовщицу весь свой негатив.

Фолловеры назвали Волочкову «бабкой»

Один из фанатов обозвал балерину «бабкой». Некоторые спросили у Анастасии, не пора ли задуматься касательно новых высот, а не играть на своей прошлой славе. Снимок в течение пяти часов сумел собрать около 4 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 230 комментариев.
Культура / Авто / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:40
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