Саша Черно собирает свою команду желающих похудеть

«Шанс есть у каждого! Надеюсь нас худеющих будет очень много! Люблю вас», - написала Саша в своем микроблоге.

По словам девушки, ее можно любить и ненавидеть, поддерживать или осуждать, однако у нее есть новость, которая заинтересует абсолютно всех телезрителей. Саша сообщила, что в скором времени собирается похудеть.Она поделилась, что уже скоро начнется мощная программа, вместе с ней будут заниматься лучшие специалисты нашей страны. Вот только в одиночку она не хочет сражаться с лишним весом, и есй нужна поддержка, сказала Черно.Девушка начинает набирать команду желающих сбросить вес. К тому же одновременно стартует конкурс, главным призом которого станет 100000 рублей. Все подробности станут известны чуть позже.