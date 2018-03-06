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Саша Черно собирает свою команду желающих похудеть

Участница одиозной телестройки «Дом-2» Саша Черно рассказала в своем микроблоге о будущих планах.
По словам девушки, ее можно любить и ненавидеть, поддерживать или осуждать, однако у нее есть новость, которая заинтересует абсолютно всех телезрителей. Саша сообщила, что в скором времени собирается похудеть.

Саша Черно собирает свою команду желающих похудеть

Она поделилась, что уже скоро начнется мощная программа, вместе с ней будут заниматься лучшие специалисты нашей страны. Вот только в одиночку она не хочет сражаться с лишним весом, и есй нужна поддержка, сказала Черно.

Девушка начинает набирать команду желающих сбросить вес. К тому же одновременно стартует конкурс, главным призом которого станет 100000 рублей. Все подробности станут известны чуть позже.

«Шанс есть у каждого! Надеюсь нас худеющих будет очень много! Люблю вас», - написала Саша в своем микроблоге.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:57
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