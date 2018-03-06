Саша Черно собирает свою команду желающих похудеть
Участница одиозной телестройки «Дом-2» Саша Черно рассказала в своем микроблоге о будущих планах.
По словам девушки, ее можно любить и ненавидеть, поддерживать или осуждать, однако у нее есть новость, которая заинтересует абсолютно всех телезрителей. Саша сообщила, что в скором времени собирается похудеть.
Она поделилась, что уже скоро начнется мощная программа, вместе с ней будут заниматься лучшие специалисты нашей страны. Вот только в одиночку она не хочет сражаться с лишним весом, и есй нужна поддержка, сказала Черно.
Девушка начинает набирать команду желающих сбросить вес. К тому же одновременно стартует конкурс, главным призом которого станет 100000 рублей. Все подробности станут известны чуть позже.
По словам девушки, ее можно любить и ненавидеть, поддерживать или осуждать, однако у нее есть новость, которая заинтересует абсолютно всех телезрителей. Саша сообщила, что в скором времени собирается похудеть.
Она поделилась, что уже скоро начнется мощная программа, вместе с ней будут заниматься лучшие специалисты нашей страны. Вот только в одиночку она не хочет сражаться с лишним весом, и есй нужна поддержка, сказала Черно.
Девушка начинает набирать команду желающих сбросить вес. К тому же одновременно стартует конкурс, главным призом которого станет 100000 рублей. Все подробности станут известны чуть позже.
«Шанс есть у каждого! Надеюсь нас худеющих будет очень много! Люблю вас», - написала Саша в своем микроблоге.