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Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева думал, что его бабушка умерла

Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске считал, что его бабушка умерла.

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева думал, что его бабушка умерла


После смерти популярной исполнительницы прошло практически три года, но ее родители никак не могут договориться с ее гражданским супругом Дмитрием Шепелевым, который препятствует их встречам с Платоном. Суд дал разрешение на регулярные визиты, но ведущий игнорирует данное решение, и придумывает постоянно какие-то предлоги.

Последняя встреча бабушки и дедушки с внуком была в декабре минувшего года. От этого визита они до сих пор в шоке. Платон думал, что его бабушка Оля умерла. А также обвинил их в том, что они забрали дом и деньги у них с папой.

Также они поведали, что коттедж, в котором живут папа с сыном круглосуточно охраняют вооруженные люди. За самим мальчиком тоже ведется наблюдение. Они заметили на руке Платон специальное прослушивающее устройство – браслет.

Стоит напомнить, что уже долгое время идут споры из-за имущества между гражданским мужем Жанны Фриске и ее родителями. Но недавно стало известно, что Ольга Владимировна с Владимиром Борисовичем отказались от своей доли в пользу любимого внука и теперь они не претендуют на дом. Но мечтают лишь об одном – чаще видеться со своим внуком.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 17:51
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