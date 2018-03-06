Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева думал, что его бабушка умерла

После смерти популярной исполнительницы прошло практически три года, но ее родители никак не могут договориться с ее гражданским супругом Дмитрием Шепелевым, который препятствует их встречам с Платоном. Суд дал разрешение на регулярные визиты, но ведущий игнорирует данное решение, и придумывает постоянно какие-то предлоги.Последняя встреча бабушки и дедушки с внуком была в декабре минувшего года. От этого визита они до сих пор в шоке. Платон думал, что его бабушка Оля умерла. А также обвинил их в том, что они забрали дом и деньги у них с папой.Также они поведали, что коттедж, в котором живут папа с сыном круглосуточно охраняют вооруженные люди. За самим мальчиком тоже ведется наблюдение. Они заметили на руке Платон специальное прослушивающее устройство – браслет.Стоит напомнить, что уже долгое время идут споры из-за имущества между гражданским мужем Жанны Фриске и ее родителями. Но недавно стало известно, что Ольга Владимировна с Владимиром Борисовичем отказались от своей доли в пользу любимого внука и теперь они не претендуют на дом. Но мечтают лишь об одном – чаще видеться со своим внуком.