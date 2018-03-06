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К беременной Галине Юдашкиной прилетела мама, чтобы поддержать ее на родах

К Галине Юдашкиной прилетела мама, чтобы быть рядом во время родов.

К беременной Галине Юдашкиной прилетела мама, чтобы поддержать ее на родах


Галина Юдашкина в самое ближайшее время планирует вновь стать мамой. Второй ее ребенок, также как и первый должен появиться на свет в одной из клиник Америки. А сейчас дочка Валентина Юдашкина с наслаждением проводит семейные каникулы и выкладывает на своей личной страничке в Интернете памятные фотоснимки.

А прошлые выходные Галина в компании своей мамы и сына провела в зоопарке. Своими эмоциями она снова захотела поделиться с подписчиками. Она написала, что они замечательно провели время. Толе безумно понравился жираф и, конечно же, руки бабушки, на которых он передвигался. Читатели решили, что бабушка прилетела в Майами для того, чтобы помочь своей дочери на предстоящих родах, а также будет нянчиться уже с двумя детьми.

Стоит напомнить, что Галина Юдашкина связала себя узами брака с Петром Максаковым в 2015 году. Их свадьба была одной из самых дорогих и роскошных. Весной 2016 года у пары появился на свет первенец, которого решили назвать Анатолием. Мальчика развивают разносторонне, и к своим двум годам он разговаривает на двух языках: русском и английском, а также посещает местный детский сад.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 17:25
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