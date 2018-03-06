Дарья Пынзарь улетает в Милан, оставив детей в Турции

Супруги на неделю вернулись в Москву, а вот своих двоих сыновей оставили вместе с няней в Турции. Туда родители планируют вернуться 11 марта.Однако какие же дела заставили вернуться Дашу на Родину, спрашивали у девушки подписчики в Instagram. Как стало известно - участие в светских мероприятиях. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» вместе с Ксенией Бородиной и ее мужем посетили в качестве почетных гостей церемонию награждения «Жара Music Awards».На следующий день теледива объявила своим подписчикам, что уже в спешке собирает вещи, ведь она улетает в Милан. Экс-участницу скандальной телестройки осыпали в микроблоге вопросами, чем она собирается заниматься в итальянской «столице моды», вот только Даша хранит молчание, интригуя пользователей Сети.