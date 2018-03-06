АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 70.17 USD 57.10
Курс валют на 06.03.2018

Дарья Пынзарь улетает в Милан, оставив детей в Турции

Как стало недавно известно, Дарья и Сергей Пынзарь были вынуждены прервать семейный отпуск в Турции, где, судя по словам супругов, те приобрели апартаменты в курортном городке Алания.

Супруги на неделю вернулись в Москву, а вот своих двоих сыновей оставили вместе с няней в Турции. Туда родители планируют вернуться 11 марта.

Дарья Пынзарь улетает в Милан, оставив детей в Турции

Однако какие же дела заставили вернуться Дашу на Родину, спрашивали у девушки подписчики в Instagram. Как стало известно - участие в светских мероприятиях. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» вместе с Ксенией Бородиной и ее мужем посетили в качестве почетных гостей церемонию награждения «Жара Music Awards».

На следующий день теледива объявила своим подписчикам, что уже в спешке собирает вещи, ведь она улетает в Милан. Экс-участницу скандальной телестройки осыпали в микроблоге вопросами, чем она собирается заниматься в итальянской «столице моды», вот только Даша хранит молчание, интригуя пользователей Сети.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:22
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Aston Martin представили электрический концепт
Ученые создали 3D-модель процессов протекающих
Бывший избранник Лены Хроминой сделал себе
Пришельцы скрывают свои планеты с помощью мощных
Ученые из Чехии открыли растение, исчезнувшее 150
Имя Ольги Бузовой станет брендом канцтоваров и
Американская криокомпания через 50 лет планирует
В Женеве представили концепт гоночной Toyota Supra
Астрономы исследуют аккреционный диск вокруг
Google попытался определить состав главных
У Филиппа Киркорова нашёлся звёздный брат
«Mercedes» показал уникальную систему головного
Саша Черно собирает свою команду желающих похудеть
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева думал, что
Apple готовит выпуск новых шумоподавляющих
Виктория Бэкхем «промахнулась» с нижним бельем
Исследования оптической иллюзии представили образ
К беременной Галине Юдашкиной прилетела мама,
Дарья Пынзарь улетает в Милан, оставив детей в
Александр Добронравов сказал, что его любимый
Как тяжелый характер Пугачевой косвенно помог
Откровенные снимки Алеси Кафельниковой странным
Учёные: Беспилотные автомобили с помощью лазера
Датчане приспособили 1193-сильный гиперкар Zenvo
Илья Яббаров возмущен назойливостью Ольги
Ученые: Исчезновение коралловых рифов вызовет
Дочь Маргариты Тереховой поведала о состоянии
Учёные: Ежедневная допустимая норма соли - 6 грамм
Ученые: Природа позволяет воспринимать себя более
В США разрабатывают полевое средство для
Просмотреть все новости