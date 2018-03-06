Откровенные снимки Алеси Кафельниковой странным образом попали в Интернет
В Интернете появились откровенные снимки Алеси Кафельниковой, которые она делала для себя.
На днях были обнародованы фотоснимки Алеси Кафельниковой, на которых девушка демонстрирует свои аппетитные формы тела. Сексуальные снимки модель скорей всего сделала самостоятельно и не планировала выставлять на всеобщее рассмотрение.
Но каким-то странным образом, они распространились в Сети, и теперь любой желающий может полюбоваться красивым юным телом. На некоторых кадрах был также замечен ее бывший возлюбленный рэпер Pharaoh. Появилась информация, что молодые люди вновь вместе. А еще фанатам удалось рассмотреть, что Кафельникова увлекается инъекциями, которые увеличивают губы.
Стоит напомнить, что не так давно Алеся предстала на обложке популярного глянцевого журнала. Девушка откровенно поведала о разрыве отношений с любимым, анорексии и проблемах с наркотиками. А также выразила слова благодарности агентам и родителям за то, что всегда в нее верили.
Общественность узнала о проблемах с наркотиками у модели со слов ее отца. Он написал отчаянный пост о помощи и о том, что он неудачник и дальнейшая жизнь теряет для него смысл. А причиной этому послужили наркотики, которыми увлеклась его дочь.
На днях были обнародованы фотоснимки Алеси Кафельниковой, на которых девушка демонстрирует свои аппетитные формы тела. Сексуальные снимки модель скорей всего сделала самостоятельно и не планировала выставлять на всеобщее рассмотрение.
Но каким-то странным образом, они распространились в Сети, и теперь любой желающий может полюбоваться красивым юным телом. На некоторых кадрах был также замечен ее бывший возлюбленный рэпер Pharaoh. Появилась информация, что молодые люди вновь вместе. А еще фанатам удалось рассмотреть, что Кафельникова увлекается инъекциями, которые увеличивают губы.
Стоит напомнить, что не так давно Алеся предстала на обложке популярного глянцевого журнала. Девушка откровенно поведала о разрыве отношений с любимым, анорексии и проблемах с наркотиками. А также выразила слова благодарности агентам и родителям за то, что всегда в нее верили.
Общественность узнала о проблемах с наркотиками у модели со слов ее отца. Он написал отчаянный пост о помощи и о том, что он неудачник и дальнейшая жизнь теряет для него смысл. А причиной этому послужили наркотики, которыми увлеклась его дочь.