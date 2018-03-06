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Откровенные снимки Алеси Кафельниковой странным образом попали в Интернет

В Интернете появились откровенные снимки Алеси Кафельниковой, которые она делала для себя.

Откровенные снимки Алеси Кафельниковой странным образом попали в Интернет


На днях были обнародованы фотоснимки Алеси Кафельниковой, на которых девушка демонстрирует свои аппетитные формы тела. Сексуальные снимки модель скорей всего сделала самостоятельно и не планировала выставлять на всеобщее рассмотрение.

Но каким-то странным образом, они распространились в Сети, и теперь любой желающий может полюбоваться красивым юным телом. На некоторых кадрах был также замечен ее бывший возлюбленный рэпер Pharaoh. Появилась информация, что молодые люди вновь вместе. А еще фанатам удалось рассмотреть, что Кафельникова увлекается инъекциями, которые увеличивают губы.

Стоит напомнить, что не так давно Алеся предстала на обложке популярного глянцевого журнала. Девушка откровенно поведала о разрыве отношений с любимым, анорексии и проблемах с наркотиками. А также выразила слова благодарности агентам и родителям за то, что всегда в нее верили.

Общественность узнала о проблемах с наркотиками у модели со слов ее отца. Он написал отчаянный пост о помощи и о том, что он неудачник и дальнейшая жизнь теряет для него смысл. А причиной этому послужили наркотики, которыми увлеклась его дочь.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 17:03
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