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Компания Porsche представила концепт электрокара Mission E Cross Turismo

Компания Porsche в рамках автосалона в Женеве представила концептуальную модель электрокара Mission E Cross Turismo‍. Новая модель разработана на базе седана Mission E, который был представлен три года назад.

Компания Porsche представила концепт электрокара Mission E Cross Turismo


В качестве силовой установки электрокара Porsche Mission E Cross Turismo выступают два электрических мотора, которые в общей сложности выдают 600 лошадиных сил. С такой силовой установкой электрокар до 100 км/час набирает разгон за 3,5 секунды. Концепт оснащён полноприводной системой.

Сами производители позиционируют электрокар Porsche Mission E Cross Turismo в качестве транспортного средства для автолюбителей предпочитающих активный и спортивный образ жизни. В основе концепта лежит архитектура Porsche на 800 вольт, благодаря которой аккумуляторы могут быстро заряжаться. В частности, чтобы электрокар мог проехать путь продолжительностью в 100 километров для зарядки батарей понадобится 4 минуты.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:20
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