Компания Porsche представила концепт электрокара Mission E Cross Turismo

В качестве силовой установки электрокара Porsche Mission E Cross Turismo выступают два электрических мотора, которые в общей сложности выдают 600 лошадиных сил. С такой силовой установкой электрокар до 100 км/час набирает разгон за 3,5 секунды. Концепт оснащён полноприводной системой.Сами производители позиционируют электрокар Porsche Mission E Cross Turismo в качестве транспортного средства для автолюбителей предпочитающих активный и спортивный образ жизни. В основе концепта лежит архитектура Porsche на 800 вольт, благодаря которой аккумуляторы могут быстро заряжаться. В частности, чтобы электрокар мог проехать путь продолжительностью в 100 километров для зарядки батарей понадобится 4 минуты.