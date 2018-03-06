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Ученые создали 3D-модель процессов протекающих внутри батарейки

В ходе проведенных экспериментов, учеными-физиками раскрыты процессы, протекающие внутри батареек. Причем данный факт они смогли продемонстрировать. Эксперты планируют использовать полученные знания, при создании нового аккумулятора, особенности которого достигнут максимального КПД.

Международной группой ученых проведены исследования в области физики, связанной с понятием батарейки. Специалистами сделаны множественные попытки определения, на каких принципах основан механизм функционирования процессов, происходящих внутри самого устройства. Основная цель направленна на возможность применения полученных знаний, для производства аккумуляторов нового поколения. Причем они должны исключить все прежние дефекты и приобрести значительно большую силу, по сравнению с аналогами. При проведении экспериментов, специалисты детально разобрались и продемонстрировали все возможности внутренних реакций.
Ученые создали 3D-модель процессов протекающих внутри батарейки


Исследования сопровождались применением рентгеновской томографии, с помощью которой велось слежение за наночастицами веществ. Для наблюдения самых детальных процессов, материал просвечивался сверх тонкими пучками излучений, а так же велось наблюдение, как они поглощаются. Путем перемещения лучей, ученые успешно создали для данной реакции 3D-модель, на основании которой возможны дальнейшие изучения.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:00
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