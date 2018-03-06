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Пришельцы скрывают свои планеты с помощью мощных лазеров, считают эксперты

Астрономы уверены, что раскрыли секрет сокрытия инопланетянами своего присутствия от землян. По словам исследователей, технический прогресс внеземных цивилизаций позволяет им при помощи мощных лазеров скрывать свою планету от мониторинга земными зондами.

Пришельцы скрывают свои планеты с помощью мощных лазеров, считают эксперты


Ученые Института поиска внеземных цивилизаций (SETI) уже многие десятилетия занимаются поиском хоть каких-либо признаков инопланетной жизни, однако пока безрезультатно. Всему виной, считают исследователи, технологии инопланетян, позволяющие им скрывать свое присутствие от жителей Земли.

Доказательством предположительной чужеземной разумной жизни эксперты считают флуктуации, обнаруженные в излучении звезды KIC 8462852, расположенной в созвездии Лебедя. Их происхождение нельзя объяснить природным феноменом, поэтому остается лишь одно – в этой области Вселенной велика вероятность наличия внеземной разумной жизни с высоким уровнем развития технологий.

В данное время поиском экзопланет занимается миссия NASA Kepler2 и довольно успешно. Телескоп мониторит космос на предмет изменения яркости звезды, что косвенным образом подтверждает вращение планеты вокруг нее. Этот метод называется транзитным. Однако пришельцы могут намеренно скрыть свои миры от земных телескопов мощными лазерами, которые прикрывают транзит их планет, вследствие чего они становятся невидимы с Земли.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 18:50
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