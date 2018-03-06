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Американская криокомпания через 50 лет планирует оживлять замороженные трупы

Руководитель американской компании, специализирующейся на криозаморозке, Деннис Ковальски, оптимистично заявляет, что уже через каких-то 50-100 лет в его организации смогут оживлять умерших и замороженных людей.

Американская криокомпания через 50 лет планирует оживлять замороженные трупы


Глава компании Cryonics Institute Деннис Ковальски уверен, что в обозримом будущем криотехнологии смогут победить смерть. Ковальски считает, что через 50-100 лет специалисты его компании при помощи стволовых клеток смогут не только оживить замороженных у них умерших клиентов, но и даже омолодить их.

Деннис Ковальски заявил, что хотя в данное время специалисты не обладают достаточными знаниями, дабы оживить замороженных у них людей, но прогресс на месте не стоит и криогенные технологии вскоре станут доступны. Несмотря на свою уверенность в доступности будущих криогенных технологий, компания Ковальски за свои услуги берет 28 тысяч долларов за криозаморозку одного человека. Сообщается, что на очереди стоят свыше 2 тысяч человек и больше сотни домашних питомцев, а в хранилищах уже заморожены 160 клиентов.

По словам Ковальски, после остановки сердца у медиков есть максимум 10 минут для его оживления, далее начинают отмирать клетки мозга. Однако эксперты Cryonics Institute уверены, что этот процесс можно продлить бесконечно долго, если вкалывать в мозг стволовые клетки. Более того, через 50-100 лет клиенты компании пенсионного возраста, ожидающие своего воскрешения в специальных боксах, смогут не только вновь увидеть мир, но и стать молодыми.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 18:40
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