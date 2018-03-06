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Зрители считают, что половину участников «Дом-2» надо выгнать

Поклонники «Дома-2» не раз уже жаловались на состав участников телестройки и многие недоумевают, что некоторые из них делают на проекте.

Так зрители не понимают предназначения Артема Сороки на Сейшелах и считают его самым неадекватным участником, который никак не решится на серьезные отношения.

Зрители считают, что половину участников «Дом-2» надо выгнать

О Саше Гобозове и о его поведении на реалити-шоу не писал уже только ленивый. Его постоянные метания между девушками и законной супругой уже надоели и поклонники телестройки отмечают, что Гобозов сам не знает, чего хочет.

Последняя пассия Гобозова, Ивана Дилова раздражает непонятной речью, да и ее поведение не всем понятно. Сейчас она спровадила Александра на Острова, а сама не знает к кому пристроиться.

Особого внимания заслуживает пара Елена Хромина и Саймон Марданшин, в которой парень оскорбляет девушку, а она его просто любит.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:40
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