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У Филиппа Киркорова нашёлся звёздный брат

Александр Матвеев, участник коллектива "Экс-ББ" уверен, что являет братом Филиппу Киркорову. Знаменитость шокировала весь мир шоу-бизнеса таким громким заявлением во время премии "Пара Года BEST 2018".

У Филиппа Киркорова нашёлся звёздный брат


Филипп Киркоров пока не прокомментировал новость о возможном звёздном брате. Сам Александр Матвеем настолько уверен в своей правоте, что готов сдать образцы на ДНК-тест. Участник "Экс-ББ" поделился, что является плодом курортного романа. Бедрос Киркоров познакомился с его матерью в Сочи, однако их отношения носили кратковременный характер.

Журналисты недоумевают, почему Матвеев столько лет скрывал правду, и почему только сейчас он готов открыться своему звёздному брату. Также неизвестно почему для своих откровений позабытый многими исполнитель выбрал кулуары премии "Пара Года BEST 2018". Все присутствующие на этом мероприятии были настолько шокированы, что сама премия отошла на второй план.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:10
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