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Поклонники заметили, что гимнастка Алина Кабаева заметно поправилась

Поправившаяся Алина Кабаева носит свободную одежду.

Поклонники заметили, что гимнастка Алина Кабаева заметно поправилась


В Интернете появились фотоснимки с турнира Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой. На донное мероприятие спортсмена явилась в черном наряде и собранными волосами в хвост. А завершил образ знаменитости спокойный макияж.

Но особое внимание поклонников привлекло фото, на котором Алина позировала с гимнастками. Кабаева была снята под неудачным углом и большинство пользователей Сети решили, что гимнастка заметно располнела. А свой округлившийся животик девушка решила спрятать под свободную кофту.

Но в целом многие фанаты начали осыпать Кабаеву комплиментами и написали, что выглядит она прекрасно. Но при всем при этом посоветовали в следующий раз для публичных мероприятий выбирать более яркие наряды.

Стоит напомнить, что немного раньше спортсменка предложила внести изменения в программу Олимпиады. Ей очень хочется больше золотых медалей для данного вида спорта. Она хочет, чтобы за каждый предмет: мяч, скакалку, ленту и обруч была разыграна медаль. Это так же, как в спортивной гимнастике за каждый снаряд.

Тогда получится четыре медали за отдельные предметы и по одной за групповое выступление и многоборье. Алина уверена, что в этом будут заинтересованы и другие страны.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:34
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