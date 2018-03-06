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«Mercedes» показал уникальную систему головного освещения

В рамках женевского автосалона представили уникальную систему головного освещения типа Digital Light от Mercedes-Maybach.

«Mercedes» показал уникальную систему головного освещения

Система может проецировать на дорогу специальные подсказки электронных помощников, а также автоматически приспосабливаться непосредственно к дорожным условиям. Её сначала установят на Mercedes-Maybach S-Class. Данные авто получат только избранные клиенты бренда. Данная фара имеет управляющий чип на больше чем миллион микро-отражателей, благодаря которым луч разбивается на много «пикселей». Стоит отметить, что яркость каждого пикселя в данном случае регулируется отдельно друг от друга.

Система также может осуществлять регулировку параметров светового пучка, при этом основываясь на особенности рельефа и показатель освещенности. Фары способны проецировать предупреждающие символы на дорогу: знаки про ограничение скорости, местоположение пешеходного перехода, зоны дорожных работ.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
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