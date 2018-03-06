«Mercedes» показал уникальную систему головного освещения

Система может проецировать на дорогу специальные подсказки электронных помощников, а также автоматически приспосабливаться непосредственно к дорожным условиям. Её сначала установят на Mercedes-Maybach S-Class. Данные авто получат только избранные клиенты бренда. Данная фара имеет управляющий чип на больше чем миллион микро-отражателей, благодаря которым луч разбивается на много «пикселей». Стоит отметить, что яркость каждого пикселя в данном случае регулируется отдельно друг от друга.Система также может осуществлять регулировку параметров светового пучка, при этом основываясь на особенности рельефа и показатель освещенности. Фары способны проецировать предупреждающие символы на дорогу: знаки про ограничение скорости, местоположение пешеходного перехода, зоны дорожных работ.