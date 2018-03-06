Apple готовит выпуск новых шумоподавляющих наушников

На основании полученной информации известно, что особенность новых наушников будут не только шумоподавлении, их работа так же будет основана на беспроводной технологии. Это естественно, ведь всем известен отказ Apple, несколько лет назад, от разъема стандарта 3,5-мм, путем перехода на AirPods. Есть определенная уверенности компании, что за подобными технологиями, будущее разработок в этом направлении. Помимо прочего, источники свидетельствуют возможность успешной конкуренции нового устройства с мировыми крупными лидерами рынка.Есть предположения о начале продаж новых наушников от Apple, ориентировочно к концу 2018 года. Но не исключается, что их представят текущей весной. Другие сведения указывают на определенные трудности, с которыми столкнулись купертиновцы при создании наушников. Именно это обстоятельство может послужить переносом презентации на осень. Сотрудники Apple утверждают, что предстоит выпуск премиального гаджета, технически сложного и революционного.