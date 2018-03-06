Виктория Бэкхем «промахнулась» с нижним бельем под водолазкой

Интернет-пользователи в недоумении от просвечивающегося белья, одетого под темную водолазку. Бюстгальтер, выбранный Викторией для нового образа, был белого цвета. Раньше Бэкхем также шокировала фанатов своей сексуальной откровенностью, невзирая на выбор строгих нарядов. Под блузку или облегающую водолазку модельер просто не надевала бюстгальтер. В результате торчащие соски знаменитости под одеждой были хорошо заметными.Виктория подобным образом одевалась не только для фотосессий, но и для выхода в свет. Однако многие фанаты модельера отмечали, что её стиль не кажется им вульгарным, а очень даже привлекательным.