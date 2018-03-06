АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 70.17 USD 57.10
Курс валют на 06.03.2018

Дочь Маргариты Тереховой поведала о состоянии актрисы

В последние годы актриса Маргарита Терехова очень тяжело болеет. В прошедшем году её дочка Анна сообщила, что из-за развивающейся болезни её мама очень быстро теряет память. В данное время артистка находится под постоянным присмотром медиков.

Дочь Маргариты Тереховой поведала о состоянии актрисы

Наследница Маргариты Борисовны сообщила, что сейчас с её матерью всё не так плохо. По словам дочери, состояние мамы стабильное, при этом ухаживать за актрисой помогает няня. Друзья и родственники Тереховой постоянно её навещают. С финансовой стороны у семьи проблем нет, так как руководство театра Моссовета, в котором до сих пор числится Маргарита Терехова, решило все расходы на лечение взять на себя.

Также Анна поведала, что в данное время она подготавливает материалы для написания биографической книги об актрисе. Она буквально по крупицам собирает факты из биографии знаменитой артистки. Когда выйдет книга, в ней будет много информации, которая ранее никогда не всплывала.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Aston Martin представили электрический концепт
Ученые создали 3D-модель процессов протекающих
Бывший избранник Лены Хроминой сделал себе
Пришельцы скрывают свои планеты с помощью мощных
Ученые из Чехии открыли растение, исчезнувшее 150
Имя Ольги Бузовой станет брендом канцтоваров и
Американская криокомпания через 50 лет планирует
В Женеве представили концепт гоночной Toyota Supra
Астрономы исследуют аккреционный диск вокруг
Google попытался определить состав главных
У Филиппа Киркорова нашёлся звёздный брат
«Mercedes» показал уникальную систему головного
Саша Черно собирает свою команду желающих похудеть
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева думал, что
Apple готовит выпуск новых шумоподавляющих
Виктория Бэкхем «промахнулась» с нижним бельем
Исследования оптической иллюзии представили образ
К беременной Галине Юдашкиной прилетела мама,
Дарья Пынзарь улетает в Милан, оставив детей в
Александр Добронравов сказал, что его любимый
Как тяжелый характер Пугачевой косвенно помог
Откровенные снимки Алеси Кафельниковой странным
Учёные: Беспилотные автомобили с помощью лазера
Датчане приспособили 1193-сильный гиперкар Zenvo
Илья Яббаров возмущен назойливостью Ольги
Ученые: Исчезновение коралловых рифов вызовет
Дочь Маргариты Тереховой поведала о состоянии
Учёные: Ежедневная допустимая норма соли - 6 грамм
Ученые: Природа позволяет воспринимать себя более
В США разрабатывают полевое средство для
Просмотреть все новости