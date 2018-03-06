Дочь Маргариты Тереховой поведала о состоянии актрисы

Наследница Маргариты Борисовны сообщила, что сейчас с её матерью всё не так плохо. По словам дочери, состояние мамы стабильное, при этом ухаживать за актрисой помогает няня. Друзья и родственники Тереховой постоянно её навещают. С финансовой стороны у семьи проблем нет, так как руководство театра Моссовета, в котором до сих пор числится Маргарита Терехова, решило все расходы на лечение взять на себя.Также Анна поведала, что в данное время она подготавливает материалы для написания биографической книги об актрисе. Она буквально по крупицам собирает факты из биографии знаменитой артистки. Когда выйдет книга, в ней будет много информации, которая ранее никогда не всплывала.