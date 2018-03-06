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Анастасия Костенко продемонстрировала, что не беременна

Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко встала перед серьезным выбором по поводу покупки брючного костюма или платья, и поинтересовалась мнением пользователей Instagram.

Подписчики Костенко так и не смогли прийти к единому мнению по поводу представленных нарядов, но поинтересовались, «где живот, о котором все кричали», намекая на беременность новоиспеченной Тарасовой.

Анастасия Костенко продемонстрировала, что не беременна

Впрочем, более внимательные фолловеры увидели, что в брючном костюме расстегнута ширинка и предположили, что из-за увеличившегося живота Анастасия не смогла застегнуть штаны.

По поводу нарядов подписчики отмечали, что платье более соответствует весеннему настроению, тогда как костюм всегда смотрится элегантно и подходит к любому выходу в свет. Напомним, что в конце месяца, 29 марта, Анастасия Костенко-Тарасова отметит свой 24-й день рождения.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:12
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