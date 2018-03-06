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Анна Седокова поведала своим поклонникам, что безумно любит читать чувственные книги

Седокова рассказала пользователям Сети, что предпочитает читать книги о чувствах.

Анна Седокова поведала своим поклонникам, что безумно любит читать чувственные книги


Исполнительница Анна Седокова откровенно призналась своим поклонникам в своих «чувственных» предпочтениях. Певица поведала, что неравнодушна к книгам и готова читать их день за днем. На своей личной страничке в Интернете девушка выложила фотоснимок, на котором запечатлены несколько книг, которые она решила взять с собой на отдых.

Внимательные поклонники рассмотрели, что ведущая отдает предпочтение Пастернаку, Остину, Гузель Яхиной и многим другим. А под снимком она написала, что взяла в путешествие книги о чувствах и добавила, что эти пять книг она причитает за неделю.

Анна Седокова поведала своим поклонникам, что безумно любит читать чувственные книги


Также знаменитость написала цитаты из книг, которые ей по душе и сообщила о своих планах дописать книгу об отношениях, но это если фанатам интересно будет читать. Поклонники моментально на это отреагировали и сразу написали, что у их любимицы есть талант к писательству.

Некоторых подписчиков удивил факт того, что Анна так быстро читает книги, поскольку большинство фанатов и за месяц не прочитали бы. А еще поклонники с удовольствие будут ждать книгу своей любимицы, поскольку хотят узнать ее мнение об отношениях.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:07
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