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Учёные: Беспилотные автомобили с помощью лазера смогут "заглядывать" за угол

Учёные из Стэнфордского университета разработали лазерную систему, благодаря которой беспилотные автомобили смогут "заглядывать" за угол. Новая технология позволит снизить количество аварий.

Учёные: Беспилотные автомобили с помощью лазера смогут "заглядывать" за угол


Учёные разработали технологию, которая позволит избавиться от такого понятия как "слепая зона". Беспилотные автомобили в будущем смогут "заглядывать" за угол и анализировать ситуацию. Проведённые тесты показали, что лазер позволяет сконструировать внешний вид предметов, невидимых человеческому глазу за препятствием. Сегодня в производстве машин используются технологии, позволяющие избегать аварий, однако все инструменты действуют в пределах прямой видимости.



Новая лазерная система использует многократное отражение, что позволяет водителю увидеть, что происходит за углом. Луч, попадая на скрытые препятствием предметы, отражается и попадает на детектор, позволяющий сконструировать очертания того, что происходит вне зоне видимости.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:00
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