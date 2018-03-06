Учёные: Беспилотные автомобили с помощью лазера смогут "заглядывать" за угол
Учёные из Стэнфордского университета разработали лазерную систему, благодаря которой беспилотные автомобили смогут "заглядывать" за угол. Новая технология позволит снизить количество аварий.
Учёные разработали технологию, которая позволит избавиться от такого понятия как "слепая зона". Беспилотные автомобили в будущем смогут "заглядывать" за угол и анализировать ситуацию. Проведённые тесты показали, что лазер позволяет сконструировать внешний вид предметов, невидимых человеческому глазу за препятствием. Сегодня в производстве машин используются технологии, позволяющие избегать аварий, однако все инструменты действуют в пределах прямой видимости.
Новая лазерная система использует многократное отражение, что позволяет водителю увидеть, что происходит за углом. Луч, попадая на скрытые препятствием предметы, отражается и попадает на детектор, позволяющий сконструировать очертания того, что происходит вне зоне видимости.
Учёные разработали технологию, которая позволит избавиться от такого понятия как "слепая зона". Беспилотные автомобили в будущем смогут "заглядывать" за угол и анализировать ситуацию. Проведённые тесты показали, что лазер позволяет сконструировать внешний вид предметов, невидимых человеческому глазу за препятствием. Сегодня в производстве машин используются технологии, позволяющие избегать аварий, однако все инструменты действуют в пределах прямой видимости.
Новая лазерная система использует многократное отражение, что позволяет водителю увидеть, что происходит за углом. Луч, попадая на скрытые препятствием предметы, отражается и попадает на детектор, позволяющий сконструировать очертания того, что происходит вне зоне видимости.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:00