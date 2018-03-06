Учёные: Беспилотные автомобили с помощью лазера смогут "заглядывать" за угол





Учёные разработали технологию, которая позволит избавиться от такого понятия как "слепая зона". Беспилотные автомобили в будущем смогут "заглядывать" за угол и анализировать ситуацию. Проведённые тесты показали, что лазер позволяет сконструировать внешний вид предметов, невидимых человеческому глазу за препятствием. Сегодня в производстве машин используются технологии, позволяющие избегать аварий, однако все инструменты действуют в пределах прямой видимости.Новая лазерная система использует многократное отражение, что позволяет водителю увидеть, что происходит за углом. Луч, попадая на скрытые препятствием предметы, отражается и попадает на детектор, позволяющий сконструировать очертания того, что происходит вне зоне видимости.