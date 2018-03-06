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Датчане приспособили 1193-сильный гиперкар Zenvo TSR-S для обычных дорог

Компания Zenvo из Дании продемонстрировала на автосалоне в Женеве гиперкар TSR-S. Данная модель гиперкара является дорожной версией TSR, которая ранее комплектовалась каркасом безопасности, сликами и гоночными сиденьями.

Датчане приспособили 1193-сильный гиперкар Zenvo TSR-S для обычных дорог


Автомобиль Zenvo TSR-S построен вокруг монокока, сделанного из алюминия и стали, к нему крепятся стальные подрамники. Все кузовные детали гиперкара изготовлены из карбона.

Под капотом Zenvo TSR-S установлен турбомотор V8 ёмкостью 5,8 литра производительностью 1193 лошадиные силы. Работает агрегат на пару с роботизированной коробкой передач на 7 ступеней. До первой «сотни» гиперкар набирает разгон за 2,8 секунды, а его максимальная скорость ограничена 325 км/час.

Zenvo TSR-S оснащён аэродинамическим обвесом, карбон-керамическими тормозами, регулирующей подвеской и шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. О стоимости автомобиля ничего не сообщается.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:44
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