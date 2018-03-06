Датчане приспособили 1193-сильный гиперкар Zenvo TSR-S для обычных дорог

Автомобиль Zenvo TSR-S построен вокруг монокока, сделанного из алюминия и стали, к нему крепятся стальные подрамники. Все кузовные детали гиперкара изготовлены из карбона.Под капотом Zenvo TSR-S установлен турбомотор V8 ёмкостью 5,8 литра производительностью 1193 лошадиные силы. Работает агрегат на пару с роботизированной коробкой передач на 7 ступеней. До первой «сотни» гиперкар набирает разгон за 2,8 секунды, а его максимальная скорость ограничена 325 км/час.Zenvo TSR-S оснащён аэродинамическим обвесом, карбон-керамическими тормозами, регулирующей подвеской и шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. О стоимости автомобиля ничего не сообщается.