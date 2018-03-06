Ольга Бузова единственную ночь в Москве провела с самыми близкими

Компанию знаменитости составили ее сестра Анна и подруга Яна. Бузова поблагодарила «самых близких девочек», что они ее не оставляли во время гастролей по Дальнему Востоку.В частности она отметила, что подруги и группа «buzgirls» поддерживали певицу во время тура, и она не знает, чтобы делала без такого сопровождения.Поклонники в комментариях написали, что без макияжа Ольга Бузова еще красивее, а всю остальную женскую компанию назвали «красивыми, милыми и женственными».Тогда как хейтеры поинтересовались, почему Ольга постоянно с ком-то, и не хотелось ли ей хоть иногда побыть одной.