АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 70.17 USD 57.10
Курс валют на 06.03.2018

Ольга Бузова единственную ночь в Москве провела с самыми близкими

Накануне, 5 марта, популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками радостью, что ей удалось провести одну ночь в столице.

Компанию знаменитости составили ее сестра Анна и подруга Яна. Бузова поблагодарила «самых близких девочек», что они ее не оставляли во время гастролей по Дальнему Востоку.

Ольга Бузова единственную ночь в Москве провела с самыми близкими

В частности она отметила, что подруги и группа «buzgirls» поддерживали певицу во время тура, и она не знает, чтобы делала без такого сопровождения.

Поклонники в комментариях написали, что без макияжа Ольга Бузова еще красивее, а всю остальную женскую компанию назвали «красивыми, милыми и женственными».

Тогда как хейтеры поинтересовались, почему Ольга постоянно с ком-то, и не хотелось ли ей хоть иногда побыть одной.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:54
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Aston Martin представили электрический концепт
Ученые создали 3D-модель процессов протекающих
Бывший избранник Лены Хроминой сделал себе
Пришельцы скрывают свои планеты с помощью мощных
Ученые из Чехии открыли растение, исчезнувшее 150
Имя Ольги Бузовой станет брендом канцтоваров и
Американская криокомпания через 50 лет планирует
В Женеве представили концепт гоночной Toyota Supra
Астрономы исследуют аккреционный диск вокруг
Google попытался определить состав главных
У Филиппа Киркорова нашёлся звёздный брат
«Mercedes» показал уникальную систему головного
Саша Черно собирает свою команду желающих похудеть
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева думал, что
Apple готовит выпуск новых шумоподавляющих
Виктория Бэкхем «промахнулась» с нижним бельем
Исследования оптической иллюзии представили образ
К беременной Галине Юдашкиной прилетела мама,
Дарья Пынзарь улетает в Милан, оставив детей в
Александр Добронравов сказал, что его любимый
Как тяжелый характер Пугачевой косвенно помог
Откровенные снимки Алеси Кафельниковой странным
Учёные: Беспилотные автомобили с помощью лазера
Датчане приспособили 1193-сильный гиперкар Zenvo
Илья Яббаров возмущен назойливостью Ольги
Ученые: Исчезновение коралловых рифов вызовет
Дочь Маргариты Тереховой поведала о состоянии
Учёные: Ежедневная допустимая норма соли - 6 грамм
Ученые: Природа позволяет воспринимать себя более
В США разрабатывают полевое средство для
Просмотреть все новости