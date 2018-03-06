Молодая мама Рита Дакота корректно ответила на критику других мамочек
Рита Дакота спокойно ответила на критику других мамочек.
Рита Дакота для многочисленных российских девушек является кумиром, но это не мешает ей регулярно сталкиваться с критикой. Исполнительница вспомнила, что однажды отправившись в свой первый гастрольный тур, который был после выпуска «Фабрики Звезд» она часто слышала много неприятного от своих почитателей.
Сейчас критика также присутствует в ее жизни, но чаще это комментарии под фотоснимками в Интернете. Артистка уверена, что сейчас легко и просто оскорбить кого-то, ведь можно просто взять и написать все свои мысли под снимком. Но больше всего Рите не нравятся претензии и оскорбления других мамочек.
Знаменитости очень неприятно, когда они в жесткой и воинственной форме пишут свои высказывания и жалобы о том, что они получают мало денег, что рано встают, что мужья пропадают на работах и что нет никаких у них помощников, но при этом не ноют.
Артистка без стеснения признается, что очень устает, и без посторонней помощи ей было бы сложно справиться. Этого не нужно стыдиться, поскольку это нормальное явление. Все люди разные и у каждого «уровень утомляемости» свой. Поэтому певица считает, что критиковать за это несправедливо.
Рита Дакота для многочисленных российских девушек является кумиром, но это не мешает ей регулярно сталкиваться с критикой. Исполнительница вспомнила, что однажды отправившись в свой первый гастрольный тур, который был после выпуска «Фабрики Звезд» она часто слышала много неприятного от своих почитателей.
Сейчас критика также присутствует в ее жизни, но чаще это комментарии под фотоснимками в Интернете. Артистка уверена, что сейчас легко и просто оскорбить кого-то, ведь можно просто взять и написать все свои мысли под снимком. Но больше всего Рите не нравятся претензии и оскорбления других мамочек.
Знаменитости очень неприятно, когда они в жесткой и воинственной форме пишут свои высказывания и жалобы о том, что они получают мало денег, что рано встают, что мужья пропадают на работах и что нет никаких у них помощников, но при этом не ноют.
Артистка без стеснения признается, что очень устает, и без посторонней помощи ей было бы сложно справиться. Этого не нужно стыдиться, поскольку это нормальное явление. Все люди разные и у каждого «уровень утомляемости» свой. Поэтому певица считает, что критиковать за это несправедливо.