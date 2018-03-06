Молодая мама Рита Дакота корректно ответила на критику других мамочек

Рита Дакота для многочисленных российских девушек является кумиром, но это не мешает ей регулярно сталкиваться с критикой. Исполнительница вспомнила, что однажды отправившись в свой первый гастрольный тур, который был после выпуска «Фабрики Звезд» она часто слышала много неприятного от своих почитателей.Сейчас критика также присутствует в ее жизни, но чаще это комментарии под фотоснимками в Интернете. Артистка уверена, что сейчас легко и просто оскорбить кого-то, ведь можно просто взять и написать все свои мысли под снимком. Но больше всего Рите не нравятся претензии и оскорбления других мамочек.Знаменитости очень неприятно, когда они в жесткой и воинственной форме пишут свои высказывания и жалобы о том, что они получают мало денег, что рано встают, что мужья пропадают на работах и что нет никаких у них помощников, но при этом не ноют.Артистка без стеснения признается, что очень устает, и без посторонней помощи ей было бы сложно справиться. Этого не нужно стыдиться, поскольку это нормальное явление. Все люди разные и у каждого «уровень утомляемости» свой. Поэтому певица считает, что критиковать за это несправедливо.