Хакеры завладели в 2017 году медицинскими данными двух миллионов человек
В 2017 году хакеры провели множество атак, некоторые из них были направлены на медучреждения. По оценкам экспертов, в руках киберпреступниках находятся медицинские данные двух миллионов человек.
Для того чтобы завладеть данными медицинских карт пациентов, хакеры применили помимо внедрения вредоносного ПО, фальшивые телефонные звонки, СМС-сообщения и электронные письма с вирусами. Кроме того, известны случаи, когда киберпреступники взламывали систему простым подбором паролей учётных записей.
Согласно статистике, 56% утечек данных произошли из баз медучреждений. 34% данных были получены хакерами в ходе атаки на пользователей. Специалисты отмечают, что такой интерес киберперступников к здоровью пользователей вовсе не случаен - медицинская информация очень ценится на "чёрном рынке". Считается, что стоит она намного дороже паспортных данных человека.
Для того чтобы завладеть данными медицинских карт пациентов, хакеры применили помимо внедрения вредоносного ПО, фальшивые телефонные звонки, СМС-сообщения и электронные письма с вирусами. Кроме того, известны случаи, когда киберпреступники взламывали систему простым подбором паролей учётных записей.
Согласно статистике, 56% утечек данных произошли из баз медучреждений. 34% данных были получены хакерами в ходе атаки на пользователей. Специалисты отмечают, что такой интерес киберперступников к здоровью пользователей вовсе не случаен - медицинская информация очень ценится на "чёрном рынке". Считается, что стоит она намного дороже паспортных данных человека.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:30