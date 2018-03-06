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Хакеры завладели в 2017 году медицинскими данными двух миллионов человек

В 2017 году хакеры провели множество атак, некоторые из них были направлены на медучреждения. По оценкам экспертов, в руках киберпреступниках находятся медицинские данные двух миллионов человек.

Хакеры завладели в 2017 году медицинскими данными двух миллионов человек


Для того чтобы завладеть данными медицинских карт пациентов, хакеры применили помимо внедрения вредоносного ПО, фальшивые телефонные звонки, СМС-сообщения и электронные письма с вирусами. Кроме того, известны случаи, когда киберпреступники взламывали систему простым подбором паролей учётных записей.

Согласно статистике, 56% утечек данных произошли из баз медучреждений. 34% данных были получены хакерами в ходе атаки на пользователей. Специалисты отмечают, что такой интерес киберперступников к здоровью пользователей вовсе не случаен - медицинская информация очень ценится на "чёрном рынке". Считается, что стоит она намного дороже паспортных данных человека.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:30
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