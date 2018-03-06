Хакеры завладели в 2017 году медицинскими данными двух миллионов человек

Для того чтобы завладеть данными медицинских карт пациентов, хакеры применили помимо внедрения вредоносного ПО, фальшивые телефонные звонки, СМС-сообщения и электронные письма с вирусами. Кроме того, известны случаи, когда киберпреступники взламывали систему простым подбором паролей учётных записей.Согласно статистике, 56% утечек данных произошли из баз медучреждений. 34% данных были получены хакерами в ходе атаки на пользователей. Специалисты отмечают, что такой интерес киберперступников к здоровью пользователей вовсе не случаен - медицинская информация очень ценится на "чёрном рынке". Считается, что стоит она намного дороже паспортных данных человека.