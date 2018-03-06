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В США суд отказался пересматривать дело осуждённой россиянки

Верховный суд США не намерен пересматривать дело пожизненно осуждённой россиянки. Наталья Лещенко-Уилсон обвиняется в двойном убийстве, однако только сейчас, спустя более 5 лет, появились неизвестные ранее материалы.

В США суд отказался пересматривать дело осуждённой россиянки


В деле россиянки, отбывающей тюремное наказание в США, появились новые факты. Наталья Лещенко-Уилсон была арестована и заключена под стражу в 2012 году. Она обвиняется в убийстве бывшей возлюбленной своего мужа и их сына. В суде обвинение настаивало на получении строгого наказания, на основании обнаружения улики - следов крови на её одежде.

Защите удалось получить заключение судмедэксперта, в котором значилось, что кровь на штанах Лещенко-Уилсон не может принадлежать убитой. Суд отказался принимать во внимание открывшийся факт, таким образом, россиянке не удалось избежать отбывания пожизненного срока. Сторона защиты полагает, что добиться пересмотра приговора или его полной отмены можно лишь в случае обнаружения веских доказательств невиновности.
В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:20
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