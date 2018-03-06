На новом снимке Эвелины Бледанс поклонники рассмотрели выглядывающую грудь

На своей личной страничке в Интернете знаменитая киноактриса выложила новый фотоснимок, на котором позирует вместе с наследником Семеном. Но взгляд пользователей Сети был прикован не к ребенку, а к груди знаменитости.На новом фото актриса позировала перед объективом фотокамеры с сыном Семеном, у которого синдром Дауна. На снимке красотка мило улыбается и нежится на солнечных лучах. Но внимание фанатов привлекла грудь, которая выглядывала из-под жилетки.Под публикацией Эвелина написала, что день был насыщенный, поскольку изначально они побывали в больнице и сделали прививку от кори, затем на мероприятиях, а после на съемках передач «На самом деле» и «О самом главном».Ведущая сообщила, что все задуманное они успели, несмотря на огромные московские пробки. А также добавила, что уже в который раз убедилась в невероятных возможностях человека, которые можно достичь, когда имеется поставленная цель.Фото было сделано летом, но выложила она го, поскольку уже соскучилась по теплу. Поклонники отреагировали на публикацию и написали много восторженных комментариев.