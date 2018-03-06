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На новом снимке Эвелины Бледанс поклонники рассмотрели выглядывающую грудь

На свежем фото Эвелины Бледанс поклонникам удалось рассмотреть грудь, которая просматривалась под одеждой.

На новом снимке Эвелины Бледанс поклонники рассмотрели выглядывающую грудь


На своей личной страничке в Интернете знаменитая киноактриса выложила новый фотоснимок, на котором позирует вместе с наследником Семеном. Но взгляд пользователей Сети был прикован не к ребенку, а к груди знаменитости.

На новом фото актриса позировала перед объективом фотокамеры с сыном Семеном, у которого синдром Дауна. На снимке красотка мило улыбается и нежится на солнечных лучах. Но внимание фанатов привлекла грудь, которая выглядывала из-под жилетки.

Под публикацией Эвелина написала, что день был насыщенный, поскольку изначально они побывали в больнице и сделали прививку от кори, затем на мероприятиях, а после на съемках передач «На самом деле» и «О самом главном».

Ведущая сообщила, что все задуманное они успели, несмотря на огромные московские пробки. А также добавила, что уже в который раз убедилась в невероятных возможностях человека, которые можно достичь, когда имеется поставленная цель.

Фото было сделано летом, но выложила она го, поскольку уже соскучилась по теплу. Поклонники отреагировали на публикацию и написали много восторженных комментариев.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:08
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