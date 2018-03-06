Ученые: Природа позволяет воспринимать себя более красивым

Зеленый пейзаж, даже если природа представлена картиной или любым другим изображением, заставляет человека оптимистично воспринимать свое тело. Подобная терапия позволит сопротивляться навязанным стереотипам неестественной красоты, которую пропагандируют современные СМИ.Ученые не могут прояснить детали данного механизма, когда природа воздействует на человека. Однако в ходе эксперимента, когда волонтеры по 7 секунд смотрели на 25 картин с природными ландшафтами и на 25 фотографий городов, позитивней стали воспринимать свою фигуру именно люди, разглядывавшие природу. Подобные выводы характерны для представителей обоих полов.