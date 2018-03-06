Возрожденный Ford Mustang из фильма Bullit начнут продавать в Европе
Компания Ford на выставку в Женеву привезёт Mustang в специальной версии Bullit предназначенной для Европы. В продажу особая версия Ford Mustang поступит во второй половине 2018 года, а производства автомобиля должно начаться в июне.
Отмечается, что специальная версия автомобиля Ford Mustang посвящена 50-летию со дня выхода фильма Bullit со Стивом Маккуином в главной роли. В кинофильме главный герой передвигается на спорткаре Ford Mustang 1968 года. В данном фильме принимали участие два таких автомобиля, в результате данная модель стала узнаваемой во всём мире.
Под капотом возрождённого Ford Mustang для Европы установлен 5,0-литровый бензиновый двигатель V8 производительностью 457 лошадиных сил, который работает на пару с 6-ступенчатой «механикой». На американском рынке автомобиль реализовывается с таким же силовым агрегатом, но с производительностью в 475 «лошадей». Максимальная скорость спорткара составляет 270 км/час.
Отмечается, что специальная версия автомобиля Ford Mustang посвящена 50-летию со дня выхода фильма Bullit со Стивом Маккуином в главной роли. В кинофильме главный герой передвигается на спорткаре Ford Mustang 1968 года. В данном фильме принимали участие два таких автомобиля, в результате данная модель стала узнаваемой во всём мире.
Под капотом возрождённого Ford Mustang для Европы установлен 5,0-литровый бензиновый двигатель V8 производительностью 457 лошадиных сил, который работает на пару с 6-ступенчатой «механикой». На американском рынке автомобиль реализовывается с таким же силовым агрегатом, но с производительностью в 475 «лошадей». Максимальная скорость спорткара составляет 270 км/час.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:00