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Екатерину Климову назвали ровесницей шестнадцатилетней дочери

Екатерина Климова обнародовала в своём микроблоге Instagram публикацию. На данном фото актриса запечатлена рядом со своей шестнадцатилетней дочкой на фоне большой гитары. Фанатов настолько восхитила артистка, что они мгновенно засыпали её комплиментами. Поклонники отметили, что звезда с дочкой выглядят ровесницами.

Екатерину Климову назвали ровесницей шестнадцатилетней дочери

Климова недавно отметила свой сорокалетний юбилей. Екатерина регулярно обнародует в рамках Instagram свежие публикации на радость многочисленным подписчикам, а также постоянно удивляет их своим прекрасным внешним видом.

Фолловерам остаётся только гадать, каким образом к сорока годам актриса смогла сохранить стройную фигуру и молодость кожи, так как на всех своих фото она выглядит моложе минимум на десять лет. По мнению подписчиков, Екатерина на публикациях выглядит как старшая сестра дочери. Поклонники заявили, что артистка большой молодец, так как делает все возможное, чтобы сохранять свою молодость.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:10
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