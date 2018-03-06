Екатерину Климову назвали ровесницей шестнадцатилетней дочери

Климова недавно отметила свой сорокалетний юбилей. Екатерина регулярно обнародует в рамках Instagram свежие публикации на радость многочисленным подписчикам, а также постоянно удивляет их своим прекрасным внешним видом.Фолловерам остаётся только гадать, каким образом к сорока годам актриса смогла сохранить стройную фигуру и молодость кожи, так как на всех своих фото она выглядит моложе минимум на десять лет. По мнению подписчиков, Екатерина на публикациях выглядит как старшая сестра дочери. Поклонники заявили, что артистка большой молодец, так как делает все возможное, чтобы сохранять свою молодость.