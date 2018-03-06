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Рассекречен интерьер флагманского внедорожника Chery Tiggo 8

Представители китайского автоконцерна Chery выложили в сеть фотографии интерьера большого внедорожника Tiggo 8. Презентация автомобиля состоится на Пекинском автосалоне.

Рассекречен интерьер флагманского внедорожника Chery Tiggo 8


На опубликованных снимках видно, что салон Tiggo 8 выполнен в стиле модели Tiggo 7. Однако у нового внедорожника появится иное рулевое колесо, видоизменённая передняя панель с модернизированными вентиляционными дефлекторами, цифровая приборная панель и более широкая центральная консоль.

Внешний дизайн кроссовера Tiggo 8 был представлен месяц тому назад. Экстерьер новинки выполнен в стиле концепта Exeed TX, у него внушительная решётка радиатора, светодиодные секции ходовых огней, задние фонари соединённые в моноблок и передние бамперы с воздухозаборниками больших размеров.

Под капотом внедорожника будет установлен турбированный агрегат объёмом 1,5 литра, генерирующий 147 лошадиных сил, его работа будет осуществляться на пару с 6-ступенчатой «механикой» или с роботизированной трансмиссией. При этом автомобиль комплектуется исключительно передним приводом.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:50
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