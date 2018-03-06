Доминик Джокер рассказал, как ему пришлось терпеть травлю после развода с женой

Пара познакомилась на проекте "Битва хоров", в котором Екатерина была участницей, при этом Доминик - наставником. После развода музыканта многие обвиняли девушку в том, что она является причиной краха семьи Джокер, однако их роман начался намного позже после проекта. Доминик поведал, что первое время он с Катей слышал много разных нареканий касательно того, что она разрушила семью музыканта. Некоторые считали, что девушка отхватила себе благополучную партию. Однако, по словам артиста, он не является одним из самых «лакомых кусочков» — ни в жизни, ни в быту. По словам Джокера, движение в творчестве Екатерины началось только через год их отношений.Стоит напомнить, что у Доминика от предыдущего брака осталось двое сыновей, однако они с бывшей женой смогли сохранить теплые дружеские отношения.