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Во Флориде нашли гигантского питона, который проглотил оленя целиком

Учёные нашли во Флориде огромного питона, целиком проглотившего оленя. По сообщению специалистов, это первый документально зарегистрированный случай, когда вес жертвы превышал вес змеи.

Во Флориде нашли гигантского питона, который проглотил оленя целиком


Сотрудники флоридского парка Коллиер-Семинол обнаружили питона, который целиком проглотил оленя. Трёхметровая змея выбрала своей жертвой детёныша весом 16 килограмм. Учёные установили, что вес питона меньше веса жертвы на 2 килограмма. Это первый зарегистрированный случай в науке, когда змея целиком поглотила животное, весящее больше неё.

После обнаружения, питон пытался отрыгнуть добычу, но из-за больших размеров оленя ему это не удалось. Учёные считают, что процесс переваривания животного мог длиться до шести месяцев. В 2016 году был зарегистрирован похожий случай, тогда охотники поймали змею, в брюхе которой находились наполовину переваренные останки оленихи и двух её детёнышей. Тогда специалисты не смогли доказать, что животные были проглочены целиком.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:10
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