Во Флориде нашли гигантского питона, который проглотил оленя целиком

Сотрудники флоридского парка Коллиер-Семинол обнаружили питона, который целиком проглотил оленя. Трёхметровая змея выбрала своей жертвой детёныша весом 16 килограмм. Учёные установили, что вес питона меньше веса жертвы на 2 килограмма. Это первый зарегистрированный случай в науке, когда змея целиком поглотила животное, весящее больше неё.После обнаружения, питон пытался отрыгнуть добычу, но из-за больших размеров оленя ему это не удалось. Учёные считают, что процесс переваривания животного мог длиться до шести месяцев. В 2016 году был зарегистрирован похожий случай, тогда охотники поймали змею, в брюхе которой находились наполовину переваренные останки оленихи и двух её детёнышей. Тогда специалисты не смогли доказать, что животные были проглочены целиком.