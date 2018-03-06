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Дмитрий Нагиев помог Агате Муцениеце освоиться на телешоу «Голос дети»

Дмитрий Нагиев стал бессменным ведущим телешоу «Голос», а также его детского аналога. Агата Муцениеце начала только в последнем сезоне работать на «Голос дети». Актриса признается, что сильно переживала сделать что-нибудь не так.

Дмитрий Нагиев помог Агате Муцениеце освоиться на телешоу «Голос дети»

В данной ситуации артистке помог Дмитрий Нагиев. Телеведущий поддержал новоиспеченную коллегу, а также помог ей перебороть переживание и страх. Муцениеце поведала, что Нагиев – прекрасный ведущий и замечательный человек. Агата считает Дмитрия лучшим ведущим России, и очень ответственно относится к работе в паре с большим профессионалом.

Актриса рассказала, что в трудные моменты Нагиев давал ей значимые советы, как надо правильно вести себя во время сьёмок, а также помог избавиться от волнения. Ведущая также призналась, что иногда её поддерживают даже самые маленькие участники шоу. Супруг звезды, Павел Прилучный, также поддержал супругу, когда её пригласили на роль телеведущей.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:00
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