Дмитрий Нагиев помог Агате Муцениеце освоиться на телешоу «Голос дети»

В данной ситуации артистке помог Дмитрий Нагиев. Телеведущий поддержал новоиспеченную коллегу, а также помог ей перебороть переживание и страх. Муцениеце поведала, что Нагиев – прекрасный ведущий и замечательный человек. Агата считает Дмитрия лучшим ведущим России, и очень ответственно относится к работе в паре с большим профессионалом.Актриса рассказала, что в трудные моменты Нагиев давал ей значимые советы, как надо правильно вести себя во время сьёмок, а также помог избавиться от волнения. Ведущая также призналась, что иногда её поддерживают даже самые маленькие участники шоу. Супруг звезды, Павел Прилучный, также поддержал супругу, когда её пригласили на роль телеведущей.