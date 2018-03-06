Эксперты выявили причины провала продаж iPhone Х
Новинка от Apple iPhone Х не вызвала ажиотаж на рынке электроники. Пользователи не спешат приобрести модный гаджет. Эксперты нашли основные причины провала продаж смартфона.
Специалисты решили выяснить, почему новинка от Apple не пользуется спросом. Для этого они провели опрос, в котором приняли участие 1500 человек. Первая причина провала продаж iPhone Х - его неоправданная дороговизна. 44% опрошенных довольны уже имеющейся моделью iPhone и менять её в угоде моде не собираются. Также некоторые пользователи отказались приобретать iPhone Х из-за особенностей дисплея гаджета.
Разработчики Apple приняли во внимание причины провала продаж iPhone Х и намерены исправить эти нюансы уже в этом году. Известно, что компания планирует выпустить в 2018 году сразу три новых гаджета с диагональю экрана 5,8, 6,5 и 6,1 дюймов. Эксперты прогнозируют, что уже к концу года количество проданных смартфонов достигнет показателя в 233,8 миллиона.
Специалисты решили выяснить, почему новинка от Apple не пользуется спросом. Для этого они провели опрос, в котором приняли участие 1500 человек. Первая причина провала продаж iPhone Х - его неоправданная дороговизна. 44% опрошенных довольны уже имеющейся моделью iPhone и менять её в угоде моде не собираются. Также некоторые пользователи отказались приобретать iPhone Х из-за особенностей дисплея гаджета.
Разработчики Apple приняли во внимание причины провала продаж iPhone Х и намерены исправить эти нюансы уже в этом году. Известно, что компания планирует выпустить в 2018 году сразу три новых гаджета с диагональю экрана 5,8, 6,5 и 6,1 дюймов. Эксперты прогнозируют, что уже к концу года количество проданных смартфонов достигнет показателя в 233,8 миллиона.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:50