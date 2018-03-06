Эксперты выявили причины провала продаж iPhone Х

Специалисты решили выяснить, почему новинка от Apple не пользуется спросом. Для этого они провели опрос, в котором приняли участие 1500 человек. Первая причина провала продаж iPhone Х - его неоправданная дороговизна. 44% опрошенных довольны уже имеющейся моделью iPhone и менять её в угоде моде не собираются. Также некоторые пользователи отказались приобретать iPhone Х из-за особенностей дисплея гаджета.Разработчики Apple приняли во внимание причины провала продаж iPhone Х и намерены исправить эти нюансы уже в этом году. Известно, что компания планирует выпустить в 2018 году сразу три новых гаджета с диагональю экрана 5,8, 6,5 и 6,1 дюймов. Эксперты прогнозируют, что уже к концу года количество проданных смартфонов достигнет показателя в 233,8 миллиона.