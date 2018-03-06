Дети с аллергией на молоко меньше сверстников с аллергией на орехи

Авторы исследования несколько раз осматривали аллергиков, замеряя их физические параметры в возрастном периоде с 2-4 лет, с 5-8 лет и далее до 12 лет. Из 191 волонтера аллергией на молочные продукты страдали 111 малолетних испытуемых. В раннем возрасте дети с аллергической реакцией на молоко были худее и ниже сверстников, отказавшихся от орехов, но индекс массы тела детей оставался примерно одинаковым.В более поздних периодах отличия в весе стали наглядно проявляться, когда отказ от молока делал ребенка заметно худее сверстников с другими видами пищевой аллергии. Ученые подчеркивают важность правильной диеты при исключении молока.