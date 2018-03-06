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Дети с аллергией на молоко меньше сверстников с аллергией на орехи

Американские доктора Детского медцентра Вашингтона провели долгосрочное исследование при участии свыше 100 маленьких волонтеров, доказав, что дети с аллергией на молоко слабее и менее развиты, чем их сверстники с аллергической реакцией на орехи, пишет Allergy and Clinical Immunology.

Дети с аллергией на молоко меньше сверстников с аллергией на орехи


Авторы исследования несколько раз осматривали аллергиков, замеряя их физические параметры в возрастном периоде с 2-4 лет, с 5-8 лет и далее до 12 лет. Из 191 волонтера аллергией на молочные продукты страдали 111 малолетних испытуемых. В раннем возрасте дети с аллергической реакцией на молоко были худее и ниже сверстников, отказавшихся от орехов, но индекс массы тела детей оставался примерно одинаковым.

В более поздних периодах отличия в весе стали наглядно проявляться, когда отказ от молока делал ребенка заметно худее сверстников с другими видами пищевой аллергии. Ученые подчеркивают важность правильной диеты при исключении молока.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:40
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