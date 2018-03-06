Volvo XC40 стал победителем конкурса "Европейский автомобиль года"

Volvo XC40 набрал 325 голосов, Seat Ibiza - 242 голоса, седан BMW 5-Series - 226 голосов. Также на победу претендовал южнокорейский фастбэк типа (204 балла), французская версия Citroen C3 Aircross (171 голос), немецкая версия Audi A8 (169 голосов), первый кроссовер автобренда Alfa Romeo Stelvio (163 голоса). Официальная презентация версии Volvo XC40 осуществлялась в сентябре прошлого года в рамках специального мероприятия в Милане. В основе первой модели бренда положена модульная платформа CMA.Линейка двигателей включает четырёхцилиндровые моторы Drive-E: бензиновый T5 на 254 л.с. и дизельный D4 на 190 л.с. Авто поздней предложат с 3-цилиндровым 1,5-литровым мотором на 158, а также 265 л.с. Кроссовер получит также гибридную модификацию.