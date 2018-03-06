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Роскачество назвало самые водостойкие смартфоны

Роскачество совместно ICRT провели очередные испытания современных смартфонов на влагоустойчивость. Самой водостойкой оказалась продукция компаний Samsung и Sony.

Роскачество назвало самые водостойкие смартфоны


Каждые полгода специалисты проводят тестирование популярных смартфонов. Всего научные сотрудники смогли узнать характеристики 337 гаджетов, среди которых 27 были недавно выпущены на рынок электроники. В феврале 2018 года сотрудники Роскачества проверили популярные гаджеты в 20 направлениях. Чтобы определить лидеров в водостойкости гаджеты опускали на метровую глубину на полчаса.

Специалисты назвали смартфоны Samsung лучшими в показателях качества звука, ёмкости аккумулятора, производительности, объёму памяти и водонепроницаемости. Также хорошие показатели водостойкости показали и модели Sony. Лидером по качеству съёмки стала продукция компании Apple, а в частности iPhone X, однако гаджет не смог нормально функционировать после погружения в воду.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:20
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