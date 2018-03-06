В США госслужащим запретили пользоваться символикой Трампа на работе

В США ранее действовал закон, запрещавший госслужащим вмешиваться в политику, используя своё служебное положение. Теперь этот законопроект дополнен новыми правилами - чиновникам запрещается носить в рабочее время символику предвыборной кампании Трампа. Под запрет попали также и предметы с лозунгом "Сделаем Америку снова великой".Власти США одобрили такие нововведения. Кроме того, желание Трампа повторно занять пост президента коснулся и соцсетей. Теперь пользователям запрещается ставить хештеги #MAGA и #RеsistTrump, а также публиковать неофициальные снимки президента.