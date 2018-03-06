Астрофизики: Внутри черных дыр законы физики нарушаются

Голая сингулярность - точка пространственно-временного континуума, где можно бесконечно наблюдать далекое прошедшее время или будущий период. Ранее ученые считали, что подобная гипотетическая область располагается полностью в прошедшем этапе, либо постоянно в будущем времени. Впрочем, в рамках новых вычислений американские физики пришли к выводу, что теоретически человек способен достичь зоны голой сингулярности, где его судьба будет неопределенная, как и все, что находится в данном сегменте гравитационного космического объекта.Таким образом, внутри подобной точки нет четкого будущего, а прошлое отрезается силами магнетизма черной дыры и расширяющейся Вселенной.