Сати Казанова ждёт ребёнка

На днях Казанова вышла на люди в свободном наряде, привлекшем внимание общественности, а также послужившим поводом обсуждения её возможного «интересного положения». Популярная исполнительница песен стала гостьей праздничного события, организацией которого занималась телеведущая Оксана Федорова.Сати пришла на данное мероприятие вместе со своим супругом – итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Многие репортеры считают, что певица выбрала наряд, который скрывал её округлившийся животик. Артистка не стала опровергать или подтверждать подобные распространившиеся слухи об ожидании ребёнка.