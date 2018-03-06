Сати Казанова ждёт ребёнка
Есть информация, что Сати Казанова, являющаяся известной певицей, ждёт ребёнка. Журналисты предполагают, что экс-участница музыкальной группы «Фабрика» находится сейчас на раннем сроке беременности.
На днях Казанова вышла на люди в свободном наряде, привлекшем внимание общественности, а также послужившим поводом обсуждения её возможного «интересного положения». Популярная исполнительница песен стала гостьей праздничного события, организацией которого занималась телеведущая Оксана Федорова.
Сати пришла на данное мероприятие вместе со своим супругом – итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Многие репортеры считают, что певица выбрала наряд, который скрывал её округлившийся животик. Артистка не стала опровергать или подтверждать подобные распространившиеся слухи об ожидании ребёнка.
На днях Казанова вышла на люди в свободном наряде, привлекшем внимание общественности, а также послужившим поводом обсуждения её возможного «интересного положения». Популярная исполнительница песен стала гостьей праздничного события, организацией которого занималась телеведущая Оксана Федорова.
Сати пришла на данное мероприятие вместе со своим супругом – итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Многие репортеры считают, что певица выбрала наряд, который скрывал её округлившийся животик. Артистка не стала опровергать или подтверждать подобные распространившиеся слухи об ожидании ребёнка.