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Сати Казанова ждёт ребёнка

Есть информация, что Сати Казанова, являющаяся известной певицей, ждёт ребёнка. Журналисты предполагают, что экс-участница музыкальной группы «Фабрика» находится сейчас на раннем сроке беременности.

Сати Казанова ждёт ребёнка

На днях Казанова вышла на люди в свободном наряде, привлекшем внимание общественности, а также послужившим поводом обсуждения её возможного «интересного положения». Популярная исполнительница песен стала гостьей праздничного события, организацией которого занималась телеведущая Оксана Федорова.

Сати пришла на данное мероприятие вместе со своим супругом – итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Многие репортеры считают, что певица выбрала наряд, который скрывал её округлившийся животик. Артистка не стала опровергать или подтверждать подобные распространившиеся слухи об ожидании ребёнка.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:50
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