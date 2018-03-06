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ООН: Ликвидация последствий кризисов за последние 10 лет стоила $233 млрд

Генсек ООН Антониу Гутерриш, презентуя свой отчет на Генассамблее, отметил, что за прошедшие 10 лет мировое сообщество затратило порядка $233 млрд на гуманитарные и прочие социальные миссии. Глава международного комитета предложил искать способы профилактики подобных катаклизмов.

ООН: Ликвидация последствий кризисов за последние 10 лет стоила $233 млрд


Еще в 2005 году внутри ООН был сформирован фонд, поддерживающий страны, находящиеся на пороге кризиса. Гутерриш предложил членам международного комитета активно использовать ресурсы фонда для устранения негативных тенденций на стадии их зарождения. Ликвидация последствий гуманитарных катаклизмов обходится гораздо дороже, чем профилактика, подчеркнул чиновник.

Однако инвестиции в фонд нужно удвоить, что необходимо для спасения жизней и защиты социально слабых слоев населения планеты. При достаточном финансировании ООН сможет экономить на предотвращении кризисов до $70 млрд ежегодно, цитирует ТАСС слова Гутерриша.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:40
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