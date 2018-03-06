ООН: Ликвидация последствий кризисов за последние 10 лет стоила $233 млрд

Еще в 2005 году внутри ООН был сформирован фонд, поддерживающий страны, находящиеся на пороге кризиса. Гутерриш предложил членам международного комитета активно использовать ресурсы фонда для устранения негативных тенденций на стадии их зарождения. Ликвидация последствий гуманитарных катаклизмов обходится гораздо дороже, чем профилактика, подчеркнул чиновник.Однако инвестиции в фонд нужно удвоить, что необходимо для спасения жизней и защиты социально слабых слоев населения планеты. При достаточном финансировании ООН сможет экономить на предотвращении кризисов до $70 млрд ежегодно, цитирует ТАСС слова Гутерриша.