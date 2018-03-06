Учёные: Богатым и успешным "просто повезло"

Учёные изучили истории успеха всех известных бизнесменов и пришли к выводу, что им "просто повезло". Специалисты полагают, что многим построить карьеру помог особый склад ума, нацеленный извлекать выгоду даже в самых непростых ситуациях. Научные сотрудники создали виртуальную модель общества, в которую загрузили данные тысячи людей. Они тщательно следили за взлётами и падениями "участников" на протяжении 40 виртуальных лет.Учёные доказали, что многие становятся богатыми и успешными благодаря удачному стечению обстоятельств. Специалисты считают, что роль везения чаще всего недооценивается. "Подарки" судьбы в виде полезных знакомств или приобретённых навыков могут сыграть ключевую роль в жизни человека.