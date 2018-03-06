АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 70.17 USD 57.10
Курс валют на 06.03.2018

Учёные: Богатым и успешным "просто повезло"

Учёные из Катанийского университета разрушают все теории о построении богатства и успеха. Научные сотрудники доказали, что для карьеры немаловажны не только талант и упорство, но и везение. Большинству успешных бизнесменов "просто повезло".

Учёные: Богатым и успешным "просто повезло"


Учёные изучили истории успеха всех известных бизнесменов и пришли к выводу, что им "просто повезло". Специалисты полагают, что многим построить карьеру помог особый склад ума, нацеленный извлекать выгоду даже в самых непростых ситуациях. Научные сотрудники создали виртуальную модель общества, в которую загрузили данные тысячи людей. Они тщательно следили за взлётами и падениями "участников" на протяжении 40 виртуальных лет.

Учёные доказали, что многие становятся богатыми и успешными благодаря удачному стечению обстоятельств. Специалисты считают, что роль везения чаще всего недооценивается. "Подарки" судьбы в виде полезных знакомств или приобретённых навыков могут сыграть ключевую роль в жизни человека.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 12:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова анонсировала концерт в Липецке
Aston Martin представили электрический концепт
Ученые создали 3D-модель процессов протекающих
Бывший избранник Лены Хроминой сделал себе
Пришельцы скрывают свои планеты с помощью мощных
Ученые из Чехии открыли растение, исчезнувшее 150
Имя Ольги Бузовой станет брендом канцтоваров и
Американская криокомпания через 50 лет планирует
В Женеве представили концепт гоночной Toyota Supra
Астрономы исследуют аккреционный диск вокруг
Google попытался определить состав главных
У Филиппа Киркорова нашёлся звёздный брат
«Mercedes» показал уникальную систему головного
Саша Черно собирает свою команду желающих похудеть
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева думал, что
Apple готовит выпуск новых шумоподавляющих
Виктория Бэкхем «промахнулась» с нижним бельем
Исследования оптической иллюзии представили образ
К беременной Галине Юдашкиной прилетела мама,
Дарья Пынзарь улетает в Милан, оставив детей в
Александр Добронравов сказал, что его любимый
Как тяжелый характер Пугачевой косвенно помог
Откровенные снимки Алеси Кафельниковой странным
Учёные: Беспилотные автомобили с помощью лазера
Датчане приспособили 1193-сильный гиперкар Zenvo
Илья Яббаров возмущен назойливостью Ольги
Ученые: Исчезновение коралловых рифов вызовет
Дочь Маргариты Тереховой поведала о состоянии
Учёные: Ежедневная допустимая норма соли - 6 грамм
Ученые: Природа позволяет воспринимать себя более
Просмотреть все новости