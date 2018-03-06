Валентина Терешкова празднует 81-летие

Валентина Терешкова является не только Героем Советского союза, но и символом эпохи. На неё равнялись все советские женщины, её ставили в пример пионерам и октябрятам. Женщина, которая доказала, что в космосе есть место прекрасному полу. Женщина, которая стала легендой.Валентина Терешкова празднует свой день рождения 6 марта. В этом году легенде космонавтики исполняется 81 год. В 1995 году Терешковой первой в стране присвоено звание генерал-майор. Валентина Владимировна отправилась в свой легендарный полёт в 1963 году. В космосе Терешкова пробыла одна на протяжении трёх дней, весь полёт она мучилась от тошноты и дискомфорта. После приземления Терешкова стала общественным деятелем.